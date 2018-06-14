Игорь Шалимов: "Режет ухо, когда говорят: "Смолову нужно дать свободу и он начнет забивать"

Экс-главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов в интервью "СЭ" высказал мнение о том, что сборная России на чемпионате мира по футболу-2018 должна играть с одним ярко выраженным нападающим – форвардом "быков" Федором Смоловым. Сегодня, 14 июня, национальная команда в матче открытия домашнего турнира сыграет с Саудовской Аравией.

– Сборная России должна играть с двумя, или одним форвардом?

– С одним, как "Краснодар". Считаю, что Смолов должен играть, но действовать строго. Меня тревожит, мне режет ухо, когда говорят: "Смолову нужно дать свободу и он начнет забивать". Смолову не надо давать свободу – он один форвард. Дать свободу – он начнет бегать в углы, оттягиваться низко... Его нужно заставить набраться терпения, чтобы он играл в позиции, откуда забиваются голы. Нужно играть максимально просто, в середине поля он должен отыгрываться. Ему хочется поиграть, но это неправильно. Один нападающий, он должен на острие находиться. Его могут окружать полузащитники – Миранчуки, Головин, Дзагоев... Он должен быть на последней линии, но его, конечно, нужно снабжать мячами. Если туда не отдавать мяч, он начинает скучать, начинает бегать.

Я за то, чтобы мы играли в одного форварда, который может и должен за групповой турнир забить три-четыре мяча. Но для того, чтобы забить столько, нужно девять-десять моментов. А чтобы иметь моменты, он должен находиться там (на последней линии нападения).

Напомним, помимо матча с аравийцами, россияне в группе A сыграют c Египтом (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара Арена).

Чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи мирового первенства пройдут на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Ростове, Казани, Волгограде, Саранске, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде и Екатеринбурге.

Россия – Саудовская Аравия: прямая онлайн-трансляция матча – 14 июня 2018 в 18.00

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