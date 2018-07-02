Игорь Шалимов: "Матч с Испанией сложился очень удачно для сборной России"

Бывший главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов считает, что сборная Испании в матче 1/8 финала чемпионата мира против России (1:1, 3:4 – по пенальти) играла слишком медленно. Специалист отметил, что команда Станислава Черчесова полностью реализовала план на встречу с "Красной фурией".

– Матч сложился очень удачно для сборной России – пусть быстро пропустили, но вскоре отыгрались и далее сели очень глубоко к своим воротам, мешая атаковать и явно надеясь только на пенальти. А в серии одиннадцатиметровых все определила надежность Акинфеева.

Теперь об испанцах. Соперник подолгу владел мячом, но ничего у наших ворот не создал – не было града моментов. Испанцы действовали медленно, мало остроты у чужих ворот, мало проникающих передач, мало дриблинга. Очень неудачно провел встречу Коста.

Но это проблемы Испании. Еще раз хочу повторить – у России был план и она его реализовала: не дали простора испанцам, разрушали, терпели. Особо я хотел бы отметить самоотверженность команды.

Очевидно, что за два года в сборной тренерский штаб отработал игру в пять защитников, а матчи с топ-командами накануне ЧМ-2018 дали необходимую практику на самом высоком уровне. Но все-таки в завершении скажу, что созидать в футболе намного сложнее, чем разрушать.

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