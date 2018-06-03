Игорь Ледяхов: "Я не говорил, что в России нет футболистов, достойных носить футболку сборной"

Главный тренер "Ахмата" Игорь Ледяхов сообщил, что его слова, сказанные в интервью испанскому изданию EFE, были искажены. Сегодня утром в ряде СМИ была опубликована новость со ссылкой на это интервью, где Ледяхов якобы говорил, что в России нет игроков, достойных носить футболку сборной.
- Когда вы дали это интервью? - вопрос Ледяхову.
- Во второй половине апреля, когда мы играли на выезде с "Локомотивом" и "Спартаком". Поговорили с испанским корреспондентом, который работает в Москве.
- Вы действительно сказали, что в России нет игроков, достойных носить футболку сборной?
- Нет, такого я естественно не говорил, мои слова перевернули. Насколько понимаю, это неправильный перевод с испанского. Я сказал, что игроки невысокого уровня, а они написали, что нет достойных. Буду выяснять, почему это произошло. (Егор БЫЧКОВ)
Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/
баламошка
Игроки невысокого уровня - так и есть. Про Месек молчу, но в России даже Гризманов нет, да и не было никогда.
12:51