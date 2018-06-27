Игорь Ледяхов: "Когда Рохо играл в "Спартаке", был слабее своих конкурентов"

Бывший тренер "Спартака", а ныне рулевой "Ахмата" Игорь Ледяхов поделился своим мнением по поводу игры защитника сборной Аргентины Маркоса Рохо, который забил гол и помог своей команде пройти в 1/8 финала. Напомним, что Маркос Рохо играл за "Спартак" с 2010 по 2012 годы.

– Рохо всегда был хорош в атаке?

– Он не выделялся какими-то атакующими действиями в "Спартаке". Маркос защитник оборонительного плана. В этом матче, как я понимаю, Аргентине нужно было идти отыгрываться, и все побежали в атаку. В прошлом матче (с Хорватией 0:3 – Прим. СЭ) он отсутствовал в составе, на эту игру решили сделать перестановку, и она сыграла на руку.

– Почему не заиграл в "Спартаке"?

– Когда был в составе москвичей, он был маленьким и проигрывал конкуренцию другим защитникам. Сейчас превратился в мужчину и играет регулярно за "Манчестер Юнайтед" и сборную. На тот момент, повторюсь, он был слабее остальных защитников, поэтому ушел за игровой практикой.

– Кто пройдет дальше – Франция или Аргентина?

– У Франции очень сильный состав, но они не показывают игру, которую от неё ждут. У Аргентины лучший игрок мира, но большие проблемы в игре. На данный момент делать прогнозы бессмысленно. Одно ясно -будет упорный и яркий футбол. (Арман МКРТЧЯН)

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