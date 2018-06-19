Игорь Лебедев: "Россия в 1/8 финала! Эмоции через край!"

Депутат Госдумы, член исполкома РФС Игорь Лебедев после победы сборной России на Египтом (3:1) в группе А поделился своими эмоциями.

- Эмоции перехлестывают через край. Хочется, и плакать, и смеяться одновременно. Эта та радость, которая что называется сквозь слезы. Потому что действительно 16 лет не выигрывали, 32 года не выходили из группы и вот та самая сборная, которую до последней минуты все критиковали, ругали, признавали чуть ли не самой слабой сборной за всё время, опустились в рейтинге ниже плинтуса. Но именно это сборная вышла и с общей разницей 8:1 порвала саудовец и египтян, да это не Бразилия с Германией, но это всё равно финальная часть чемпионата мира и слабые соперники сюда не приезжают. В любом случае противники нам достались в результате слепой жеребьевки и на кого попали с теми и играем, - сказал Лебедев "СЭ". - Ребятам огромное спасибо, также Черчесову благодарность за вот эти минуты радости, которые все наши болельщики испытывают сейчас. Я уверен, что и в матче с Уругваем наши ребята обязательно должны выиграть, потому что тот заряд, который ребята получили в этих двух матчах, у них действительно горели глаза. Дзюба невероятное, что-то творит на поле, я считаю. Огромнее спасибо нашей сборной. (Арман МКРТЧЯН)

Сборная России выступает в группе А. Она одержала две победы и практически гарантировала выход в плей-офф чемпионата мира. Россия проведет последнюю встречу группового этапа против Уругвая (25 июня, Самара).

Все о чемпионате мира-2018 по футболу: календарь турнира, города и матчи