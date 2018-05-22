Игорь Лебедев: "Не исключено, что среди англичан могут быть представители разведки, которые пытаются разжечь скандал"

Член исполкома РФС и вице-спикер Госдумы РФ Игорь Лебедев прокомментировал "СЭ" заявление британских фанатов, которые готовы устроить "третью мировую войну на чемпионате мира-2018". Он отметил, что не исключается вероятность наличия представителей английской разведки среди простых болельщиков.

– Не нужно бояться этих слов и обращать внимание на провокации. Они будут продолжаться вплоть до окончания чемпионата мира, – сказал Лебедев. – Это неудачная попытка в который раз втянуть спорт в политику. Такой турнир – это праздник. Люди приезжают в страну, гуляют, смотрят достопримечательности в разных городах, красивые стадионы и футбол. Выступают великие футболисты со всего мира – все хотят увидеть их игру. Вот зачем пытаться что-то испортить? Вместе с тем, правоохранительные органы должны быть бдительными. Потому что не исключается, что во время чемпионата мира среди приезжих болельщиков могут быть представители английской разведки, которые попытаются разжечь какой-то скандал. Но я уверен, что те, кто отвечает за безопасность, сработают на 100 процентов и смогут предпринять все меры, чтобы этого не допустить. Вплоть до недопуска в страну ряда лиц. (Игорь НОВИКОВ)

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