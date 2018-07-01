Игорь Лебедев: "Испания-2008 - великая команда, а сейчас она другая"

Вице-спикер Госдумы и член исполнительного комитета РФС Игорь Лебедев в интервью "СЭ" поделился ожиданиями перед сегодняшнем матчем 1/8 финала чемпионата мира Испания – Россия (17.00, Лужники).

- Этот чемпионат мира полон сюрпризов. Есть много результатов, которых никто не ожидал, - отметил Лебедев. – Например, никто не мог предположить, что действующий обладатель титула Германия займет четвертое место в группе. А Аргентина, Польша? С другой стороны радуют сборные Уругвая, Хорватии, Колумбии. Не удивлюсь, если и Россия преподнесет сюрприз. Нашим ребятам это под силу. Все-таки это не та Испания-2008, с которой играли в группе и в полуфинале Евро. То была великая команда - чемпион мира и Европы. Сейчас испанцы немного другие. Очень важным моментом будет фактор домашнего стадиона. 80 тысяч болельщиков, которые придут в "Лужники", помогут нашим футболистам скинуть напряжение. В любом случае - Испания остается Испанией, у нее самый сильный клубный чемпионат. Уверен, что после финального свистка ни одному болельщику не будет стыдно за нашу сборную. Это самый главный результат. Выйдем дальше - прекрасно, даже если не сможем, краснеть не придется. Хотя, конечно, верим в победу - без этого никуда. (Игорь НОВИКОВ)

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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Испания - Россия: чемпионат мира по футболу, 1 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/8 финала - начало в 17.00 (время московское)