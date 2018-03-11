Игорь Лебедев: "Англичане пошумят, покричат, но приедут на чемпионат мира в Россию"

Депутат Госдумы РФ, член Исполкома РФС Игорь Лебедев считает, что сборная Англии по футболу все равно приедет на чемпионат мира в Россию, несмотря на заявления со стороны политиков Великобритании. При этом он отметил, что британцы в какой-то степени завидуют России из-за того, что наша страна примет мировое первенство, а не Англия.

Ранее сообщалось, что власти Великобритании обсудили с США и союзниками в Европе возможность бойкота чемпионата мира по футболу 2018 года в России. При этом данное решение готовы поддержать политики из Польши, Японии и Австралии.

– Я думаю, что все останется на уровне разговоров, – считает Лебедев. – Англичане пошумят, покричат, но все равно приедут. Ведь со стороны ФИФА существуют правила, что в случае бойкота чемпионата мира сборной грозят серьезные санкции. Не думаю, что Федерация футбола Англии пойдет на такой серьезный шаг. Чемпионат мира всего лишь раз в четыре года. Все закончится на уровне высказываний политиков в адрес друг друга.

– Великобритания призывает и своих союзников бойкотировать чемпионат мира.

– Так было с первого дня. Мы с англичанами были фаворитами на право проведения этого чемпионата. Можно сказать, что мы увели турнир у них из под носа. В какой-то степени они нам завидуют. Плюс политическая обстановка в мире настолько накалена. А Великобритания является одним из главных политических соперников нашей страны. Поэтому применяются различные способы, чтобы в очередной раз в чем-то обвинить и унизить Россию. А футбол – самое живое, что можно использовать в качестве политического оружия. Пройдет чемпионат мира – найдут что-нибудь другое.

Чемпионат мира 2018 года пройдет в России в 11 городах на 12 стадионах с 14 июня по 15 июля. (Павел ГУРЕВИЧ)