Игорь Ларионов: "Американские СМИ позитивно оценили ЧМ-2018"

Экс-игрок НХЛ Игорь Ларионов в интервью "Известиям" рассказал о реакции прессы в США на проведение чемпионата мира-2018 в России. Также он подчеркнул, что организаторы ЧМ-2026 будут консультироваться с оргкомитетом российского чемпионата.

– Вы закончили выступать в НХЛ больше 10 лет назад, но до сих пор много времени проводите в Америке. Чего ждете от футбольного чемпионата мира 2026 года, право проведения которого досталось США, Канаде и Мексике?

– До этого еще слишком долго. Сейчас я больше думаю о том, что будет на чемпионате Европы через два года. А ЧМ в Америке пока далеко от нас. Но в Федерации футбола США сейчас работает новый, очень прогрессивный президент — Пулисич, игравший в дортмундской "Боруссии". Уверен, он вместе со своими коллегами справится с организационной частью. В скором времени они наверняка обратятся к нашим функционерам, занимавшимся ЧМ-2018, и будут консультироваться у них.

– Какое из событий 2018 года для вас весомее — выход футбольной сборной России в четвертьфинал ЧМ или олимпийское золото наших хоккеистов?

– Очень много ярких событий было в этом году. При этом год еще не закончился, а только достиг своей середины. И уже столько событий. Тем и интересен спорт, дарящий нам столько эмоций. В первую очередь меня порадовала именно организационная часть ЧМ-2018 — то, как отлично мы всё провели. Показали всему миру, как можем принимать гостей, что страна может соответствовать жестким требованиям, которые предъявляет такое масштабное событие, как чемпионат мира по футболу. Та же американская пресса позитивно оценила чемпионат. Я много читал, видел почти все репортажи канала Fox о чемпионате мира и могу оценить, в каких тонах всё было освещено. Сплошной позитив — просто не за что зацепиться. И это, на мой взгляд, наш самый главный успех.