Игорь Криушенко: "Уйти в отставку из сборной Белоруссии? У меня есть контракт, который я должен доработать"

Главный тренер сборной Белоруссии Игорь Криушенко после матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Швеции (0:4) отметил, что хочет провалиться от стыда сквозь землю. Специалист подчеркнул, что в имеющихся проблемах нет вины схемы в пять защитников.

– От стыда хочется провалиться сквозь землю, – цитирует "Прессбол" Криушенко. – Такие ошибки... На уровне сборной допускать подобное непозволительно. Хотели сыграть перед своей публикой достойно, но то, что мы сотворили, не лезет ни в какие ворота... Подобные ошибки я вообще не могу объяснить. Детский сад какой-то...

– Вы готовы уйти в отставку?

– У меня есть контракт, который я должен доработать.

– Игорь Николаевич, как нам всем жить дальше? Не кажется ли вам, что вы не тянете в сборной? Ваши эксперименты на данной почве не прививаются. Только без обид.

– Я не экспериментирую, я ищу оптимальные игровые сочетания, ищу оптимальных кандидатов на позиции. После ухода Калачева, Корниленко, в отсутствие Глеба нужно искать новых игроков. Футболисты с отголоском советской школы уже ушли.

– Вам не кажется, что система с пятью защитниками, которую вы с упорством внедряете в сборной, ей не подходит? Такое впечатление, что вы экстренно вызвали Сачивко исключительно для того, чтобы механически заполнить вакансию третьего центрального защитника.

– Не там вы ищите. Все вы против схем боритесь. Не схема виновата, а исполнители. Сачивко я вызвал потому, что он левоногий. И он в этих пропущенных голах не виноват. Не схему нужно ругать, а наших футболистов. Сама по себе система с пятью защитниками довольно неплохая. Не соперник заставлял нас ошибаться, мы сами с этим справлялись.