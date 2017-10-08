Игорь Криушенко: "Спорное решение судьи привело к поражению от Голландии"

Главный тренер сборной Белоруссии Игорь Криушенко выразил сожаление по поводу поражения от Голландии (1:3) в матче отбора ЧМ-2018. По его мнению, решающим стал спорный пенальти в конце второго тайма.

– Заслуживали большего? Немножко скованный первый тайм. Соперник владел мячом, приходилось обороняться, – цитирует "Прессбол" Криушенко. – Второй тайм получился неплохой. Много остроты, много подходов к штрафной. Жаль, что достаточно спорное решение судьи привело к поражению.

Схема с четырьмя защитниками? Голландцы играют в одного нападающего, поэтому держать третьего центрального защитника смысла не было. Хотел, чтобы фланговые игроки обостряли впереди, создавали моменты.

Почему встречали соперника глубоко? Высоко встречать сборную Голландии – самоубийство. Поэтому встречали в центре поля. Задача была быстро выходить из обороны в атаку. В первом тайме не получалось, потому что голландцы активно прессинговали. А во втором у соперника пошли разрывы в линиях, а мы стали создавать моменты.

Ребята чувствуют, что они играли. Заставили соперника обороняться, нервничать. Это должно придать уверенности в матче французами.