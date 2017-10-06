Игорь Криушенко: "Слова Глеба? Александр не работал тренером, судить со стороны просто"

Главный тренер сборной Белоруссии Игорь Криушенко в интервью "Прессбол" отметил, что полузащитник Александр Глеб – один из сильнейших белорусских игроков за всю историю. Специалист также отрицательно воспринял слова хавбека о том, что белорусская команда – наиболее слабая за последние 10-15 лет.

– Как восприняли слова Глеба о том, что нынешняя сборная – наиболее слабая за последние 10-15 лет?

– Александр не работал тренером. Судить со стороны просто. Он один из сильнейших белорусских игроков за всю историю, но для, того чтобы рассуждать, нужно находиться в команде.