Игорь Криушенко: "Калачев и Корниленко не видят смысла в возвращении в сборную Белоруссии"

Главный тренер сборной Белоруссии Игорь Криушенко после матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Швеции (0:4) отметил, что игроки не должны обижаться на его слова об их уровне, информирует "Прессбол". Специалист подчеркнул, что полузащитник "Ростова" Тимофей Калачев и нападающий "Крыльев Советов" Сергей Корниленко не вернутся в команду.

– Вы говорили, что провели с командой серьезный разговор после Люксембурга. Это до игроков не дошло то, о чем вы им говорили, или ваших способностей донести мысль не хватило?

– Я донес им все, что нужно. Я им и сейчас сказал, что после их игры готов провалиться сквозь землю от стыда. А вот готовы ли они провалиться от стыда, я не знаю. Но свои выводы я обязательно сделаю.

– Ваша пресс-конференция очень похожа на последнюю кондратьевскую: Георгий Петрович тоже тогда раздолбал футболистов, констатировав их низкий исполнительский уровень. Вы сейчас тоже пеняете им за их уровень. Не боитесь, что они это все прочитают, после чего вы столкнетесь с недоездами, отторжением, неприятием со стороны игроков?

– Я никого не оскорблял, я всегда стараюсь быть объективным и беспристрастным. Я дал объективную оценку их игре, так что пусть читают. Обижаться нужно не на меня, а на себя. Если ты мужик, выходи на поле и доказывай.

– Вам не кажется, что в данной ситуации нужно еще раз поговорить с Калачевым и попросить его помочь сборной?

– Я неоднократно разговаривал и с Калачевым, и с Корниленко. Они мне отвечали: "Николаевич, ну если бы мы хоть на что-то претендовали, хоть за что-то боролись, тогда еще можно вернуться. А так... Какой в этом смысл?"