Игорь Криушенко: "Белоруссия должна стать злее и мотивированнее после проигрыша Люксембургу"

Главный тренер сборной Белоруссии Игорь Криушенко посетовал на обилие ошибок в матче отборочного турнира ЧМ-2018 с Люксембургом (0:1). По его словам, этот проигрыш должен добавить мотивации команде.

– Первый тайм сыграли недостаточно агрессивно, много браковали, – цитирует Pressball Криушенко. – Хотя пара моментов были неплохими, нужно было забивать. Говорил ребятам, что с этой командой нужно забить, а потом будет легче. Во втором тайме игра пошла на встречных курсах. Один переломный момент – штанга плюс перекладина. Второй – травма Политевича. Пришлось перестраиваться, что не входило в наши планы.

Любое поражение болезненно. Но футболисты должны иметь твердый характер и психику. Думаю, мы должны стать злее, мотивированнее – и исправиться уже в ближайшем матче.