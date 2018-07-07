Игорь Корнеев: "У Йерро вообще отсутствовал план Б на матч с Россией"

Помощник главного тренера сборной России в период с 2006 по 2010 год Игорь Корнеев считает, что штаб национальной команды во главе со Станиславом Черчесовым избрал абсолютно правильный план на матч 1/8 финала чемпионата мира против Испании (1:1, 4:3 – по пенальти). Специалист считает, что игру россиян не стоит называть "автобусом".

– С этой Испанией можно было сыграть как-то по-другому – не так, как сыграла России?

– Я надеялся, что Черчесов сыграет с Испанией именно так. Понимаю болельщиков, люди платят деньги, приходят на стадион и не хотят видеть условный "автобус", тем более в исполнении команды, за которую болеют. Это логично, но давайте представим, если бы Черчесов сыграл по-другому. Наша сборная бы понеслась вперед, получила бы 3-4 мяча. Какая реакция была бы после этого? Все бы разнесли нашу команду. В данный момент ничего, кроме результата, не нужно. Давайте приземлимся – ну что мы, должны, играя в атакующий футбол, победить Испанию? Это нереально. Тактика была правильная, мы выжидали шанс. Мне очень понравились некоторые моменты: например, когда Де Хеа вводил мяч в игру низом, а наши футболисты из атакующей линии начинали прессинговать владеющего мячом защитника, чтобы тот был вынужден выбивать мяч вперед, в борьбу, где наши уже боролись за отскок. Было видно, что футболисты знали, что делать. Они ограничивали зоны действия, в которых испанцы могли что-то создать, и ждали своего шанса. Первый гол, я считаю, – несчастный случай. Игнашевич вообще смотрел в другую сторону, мяч неудачно отскочил от икроножной мышцы. Ребята отработали очень хорошо, выполнили план на игру и добились результата. Испанцы могут миллион раз касаться мяча за игру, но надо поблагодарить мистера Йерро, который немного не разобрался с составом на игру.

– Вы имеете в виду отсутствие крайних полузащитников?

– Конечно. Как можно разорвать автобус без флангов? Только на краях можно найти брешь. Можно было бы поставить в состав Иньесту, условного быстрого Васкеса, убрать несколько игроков центральной зоны. Даже можно разменять того же Пике на более атакующего игрока. Варианты были, но Испания вышла на поле с полным отсутствием вертикали. Обычно испанцы играют вперед, а здесь они катали мяч из стороны в сторону. Я бы сравнил это с забегом легкоатлета, который бежит по кругу и никуда из этого круга не выберется.

Такое ощущение, что у Йерро вообще отсутствовал план Б. Замена Диегу Косты тоже необоснованна, он не сыграл плохо, до него просто не доходили мячи. Кстати, если вспомнить игру испанцев с Португалией, то после ухода Косты все разрушилось и португальцы сравняли счет. Почему не играл Тиагу Алькантара? Почему был выбран Коке? Коке – прекрасный футболист, но, при всем уважении, не с ним нужно разрывать автобус. Победа России произошла по двум причинам: А) прекрасный план нашей сборной на игру; Б) нерасторопность главного тренера сборной Испании.

– Россия сыграла в "автобус"…

– Давайте уберем слово "автобус", оно неправильное. С учетом тех качеств, которыми обладают наши футболисты, была выбрана оборонительная тактика, при которой мы пытались при переходе из обороны в атаку искать свободные зоны. Футболисты, вышедшие на поле, делали то, что лучше всего умеют: кто-то убегал на высокой скорости, кто-то, как Дзюба, бился со всеми, кто находился рядом, пытался сохранить, придержать мяч и что-то сотворить. Ребята успешно справились с выполнением плана на игру. (Сергей ЕГОРОВ)

Полная версия интервью с Игорем Корнеевым

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