Игорь Корнеев: "Хорваты иногда заигрываются, теряются, их можно поймать на контратаке"

Помощник главного тренера сборной России в период с 2006 по 2010 год Игорь Корнеев в преддверии матча национальной команды в 1/4 финала чемпионата мира против Хорватии отметил, что Дания на предыдущей стадии показала уязвимость "шашечных". Специалист подчеркнул, что команде Станислава Черчесова нужно избежать появления зазоров между линиями.

Матч Россия – Хорватия состоится сегодня, 7 июля, в Сочи на стадионе "Фишт".

– Будет ли Россия играть с Хорватией так же, как с Испанией?

– Такой вариант сложно представить. Хорватские футболисты играют в хороших европейских клубах, обладают иными качествами, нежели испанские, к тому же сейчас у них, возможно, единственный шанс в карьере добиться высокого результата на международном уровне. Хорватия до игры с Данией выглядела безупречно, но датчане показали, что хорваты уязвимы. Хотелось бы, чтобы тренерский штаб подробно разобрал ошибки хорватской сборной. Не думаю, что тактика сборной России будет такой же, как против Испании. Самое главное сейчас, на мой взгляд, не то, оборонительная или атакующая у России будет тактика, а то, чтобы не было больших зазоров между линиями. Нужно сыграть компактно.

– В чем недостатки нашего соперника, в чем наш шанс?

– Хорваты иногда заигрываются, теряются, их можно поймать на контратаке. Датчане их ловили именно в те моменты, когда хорваты, может быть, слишком самонадеянно шли в атаку, забывая об обороне. В таких моментах Хорватия уязвима. (Сергей ЕГОРОВ)

Полная версия интервью с Игорем Корнеевым

Россия – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала – начало в 21.00 (время московское)

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