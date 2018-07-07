Игорь Корнеев: "Фернандес проводит феноменальный чемпионат, Кутепов – выше своих возможностей"

Помощник главного тренера сборной России в период с 2006 по 2010 год Игорь Корнеев отметил, что штабу национальной команды во главе со Станиславом Черчесовым удалось компенсировать невызов на чемпионат мира Игоря Денисова. Также специалист отметил прогресс Ильи Кутепова после возвращения в сборную Сергея Игнашевича.

– Открытие назвать сложно, потому что я знаю всех игроков команды, – сказал Корнеев. – Могу отметить, что выше своих возможностей сыграл Кутепов. Я связываю это с тем, что в сборную пришел Игнашевич. В паре с ним Илья стал правильнее действовать – Игнашевич, возможно, ему подсказывает, страхует. Кутепов стал фундаментальнее. Если раньше от него каждую минуту можно было ждать какой-то ошибки, то сейчас это ожидание уже затягивается. Парень начинает увереннее действовать, может воткнуть кому-то, не стесняясь, отдать пас, когда его накрывают. Илья старается думать на шаг вперед. Или он меняется, или начинает выходить на новый психологический уровень, понимая, что может играть не хуже остальных на этом чемпионате мира, имея такого партнера, как Игнашевич, который вовремя одернет и подскажет. Также Мариу Фернандес проводит феноменальный чемпионат.

– Совсем перестали поднимать тему невызова Игоря Денисова. Настолько ли он был необходим этой сборной?

– Давайте вернемся немного назад. Не так давно у нас были проблемы в центральной зоне, где, как казалось, мы нуждались в таком игроке, как Денисов. Однако главный тренер следовал своему видению игры, зная, как компенсировать отсутствие Игоря с помощью тех, кого он включил в заявку. Денисов хорош тем, что при его использовании можно варьировать тактические схемы. Этот игрок, как Артем Дзюба, так сказать, отмечает свое присутствие на поле. Артем может кому-то пихнуть локтем, отдавить ногу, в общем, жаждет крови, ему это нравится. Денисову тоже. Я не сказал бы, что сейчас у нас в сборной есть еще один такой боец, как Дзюба, который бы начал всех перекусывать. Да, мы можем играть жестко, но нет такого человека, как, например, Семак в лучшие годы.

Я тоже считал, что такой футболист, как Денисов, нужен в обойме. Этого не случилось, и тема, конечно, ушла, потому что мы вышли в четвертьфинал, у нас есть прекрасные надежды, глядя на турнирную сетку. С хорватами будет приблизительно 50/50. Учитывая их состав, фавориты все же они, но возможность пройти Хорватию есть, тем более, на этом чемпионате мира все показывают, что невозможного не существует. (Сергей ЕГОРОВ)

Сегодня, 7 июля, сборная России в 1/4 финала ЧМ-2018 сыграет с Хорватией. Матч пройдет на стадионе "Фишт" в Сочи.

Полная версия интервью с Игорем Корнеевым

Россия – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала – начало в 21.00 (время московское)

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