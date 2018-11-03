Игорь Корнеев: "Для меня загадка", почему Смолов оказался в таком разобранном состоянии на ЧМ-2018"

Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев - о выступлении нападающего Федора Смолова на ЧМ-2018.
– Такой невыразительный Смолов – следствие психологического давления, которого он не выдержал на чемпионате мира?
– Для меня самого загадка, почему Федор оказался в таком разобранном состоянии. Ведь до турнира он был в прекрасной форме. Но не попал в первую игру, вместо простых решений стал на поле "изобретать велосипед", что приводило к новым ошибкам. Надо было попытаться поймать свою игру. Забил бы гол, и все бы стало на свои места. А тут еще критика в СМИ, которая, похоже, окончательно выбила его из колеи. Хотя до чемпионата Федор котировался как первый номер в атаке. Но Дзюба эту опцию отобрал, доказав, что лидер в ней он. (Александр Львов).
Полная версия интервью – здесь.
Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/golovinu-nuzhno-zabyt-skolko-za-nego-zaplatili-bolshoe-intervyu-korneeva-1474951/