Игорь Корнеев: "Для меня загадка", почему Смолов оказался в таком разобранном состоянии на ЧМ-2018"

Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев - о выступлении нападающего Федора Смолова на ЧМ-2018.

– Такой невыразительный Смолов – следствие психологического давления, которого он не выдержал на чемпионате мира?

– Для меня самого загадка, почему Федор оказался в таком разобранном состоянии. Ведь до турнира он был в прекрасной форме. Но не попал в первую игру, вместо простых решений стал на поле "изобретать велосипед", что приводило к новым ошибкам. Надо было попытаться поймать свою игру. Забил бы гол, и все бы стало на свои места. А тут еще критика в СМИ, которая, похоже, окончательно выбила его из колеи. Хотя до чемпионата Федор котировался как первый номер в атаке. Но Дзюба эту опцию отобрал, доказав, что лидер в ней он. (Александр Львов).

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