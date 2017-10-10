Игорь Гамула: "Жаль настоящих болельщиков Украины"

Известный тренер Игорь Гамула рассказал о том, что он очень расстроился в связи с непопаданием команды Андрея Шевченко на чемпионат мира в Россию. По его словам, в первом тайме матча против Хорватии (0:2) ничего не предвещало такого результата.

– Очень расстроился, – начал Гамула. – Жаль украинцев. Ничего не предвещало поражения в первом тайме. Команда смотрелась очень хорошо. Не согласен с теми, кто считает, что подопечные Шевченко оказались не готовы физически.

– Что же произошло после перерыва?

– Сказалось исполнительское мастерство Модрича, который выдал голевую передачу. Немного не досмотрели за нападающим, который пробил головой… Обидно, досадно.

– Удивили слова Шевченко на пресс-конференции: " Я считаю, что команда сделала шаг вперед, несмотря на результат"?

– Ему виднее. Он знает ситуацию изнутри. Я видел его интервью после игры. Он сказал, что команде пришлось перестраиваться. Наверное, какие-то вещи ему понравилось в игре подопечных. Уверен, Шевченко продолжит работу со сборной Украины. Надеюсь, в дальнейшем таких казусов не случится. В принципе, и с Исландией в гостях Украина смотрелась хорошо.

– Неужели?

– Да. Если помните, первый гол исландцы забили после чистейшего фола на Пятове (Украина уступила – 0:2. – Прим. "СЭ"). Это сказалось. Жаль настоящих болельщиков Украины. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полностью интервью Гамулы