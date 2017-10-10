Игорь Гамула: "В России есть футболисты уровня Ярмоленко и Коноплянки"

Известный тренер Игорь Гамула считает, что в России есть футболисты уровня Евгения Коноплянки и Андрея Ярмоленко. По этом он отметил, что некоторые россияне могут покинуть местный чемпионат.

– Коноплянка и Ярмоленко вчера явно выделялись в составе украинцев. Некоторые специалисты считают, что в России нет исполнителей такого уровня. Интересно ваше мнение?

– Андрей и Женя, бесспорно, классные игроки. Но я не думаю, что в России нет футболистов такого же уровня.

– Например?

– Да тот же Кокорин не слабее, на мой взгляд, Ярмоленко. Они сопоставимы. Саша может сыграть в атаке на любой позиции, как, в принципе, и Андрей. Рад, что Ярмоленко, наконец, уехал в Европу, долго у него это не получалось. Рядом с классными футболистами он быстрее растет и прогрессирует. Россиянам тоже надо уезжать.

– Уедут ли?

– Думаю, что летом после чемпионата мира некоторые наши игроки могут уехать. Или зимой. Хотя мы можем лишь предполагать. Но переходить нужно только в сильный европейский клуб. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полностью интервью Гамулы