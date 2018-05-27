Игорь Гамула: "Салах не в теннис с Надалем играет. У Египта есть команда!"

Экс-главный тренер "Ростова" Игорь Гамула поделился впечатлениями от вчерашнего финала Лиги чемпионов между "Реалом" и "Ливерпулем" (3:1).

- Болел за "Реал", ставил на него. И увидел то, что увидел. Зидан был великолепным футболистом, прекрасный человек, и заслужил такой успех. Да, "Реалу" немного повезло, но везет сильнейшему.

- Радость от победы мадридцев полноценная или осадок остался?

- Нет никакого осадка. Сейчас начнется: "Салах сломался, Кариус ошибся!" "Реал" все равно был сильнее!

- Но болельщики всего мира, которые не за "Реал", ополчились против Рамоса. Считают, что он поступил подло.

- И очень зря! Это было обычное столкновение. Даже обсуждать это не хочу. Неужели вы думаете, что он умышленно нанес травму Салаху? Нет, конечно! Это футбол! Каждый хотел победить. А египтянин просто неудачно упал. Кариус неудачно бросил мяч, Бэйл феноменально пробил - все это и есть футбол!

- Кариусу теперь всю жизнь будут припоминать эти ляпы...

- Ему будет тяжело, это понятно. Как Филимонову, чью ошибку вспоминают до сих пор.

- Хотите, чтобы Салах успел восстановиться к чемпионату мира, или интересы сборной России в данном случае перевешивают?

- Что за вопрос, хочу разумеется! Мы же футбольные люди! Уже слышу разговоры: "Не будет Салаха - и мы легко победим". Но ведь не в одном Салахе дело. Он же не в теннис играет с Надалем или Федерером. У Египта есть команда!

Я очень хочу, чтобы сборная России победила, но Салах тут ни при чем. Если наши парни будут верить в себя, то и с Салахом победят, и без Салаха. Верю, так и будет! (Филипп ПАПЕНКОВ)