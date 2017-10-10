Игорь Гамула: "Не сказал бы, что Украина была слабее Хорватии и Исландии"

Известный тренер Игорь Гамула отметил, что сборной Украине не хватало форварда. По его словам, Марлос, который недавно принял украинское гражданство, не смог показать себя с лучшей стороны.

– Не считаете, что объективно Исландия и Хорватия оказались посильнее Украины?

– Нет, я бы так не сказал. Это команды примерно одного уровня. Даже и турки к ним в конце подтягивались. Довольно ровная группа. Неслучайно интрига сохранялась до последних туров.

– Поняли, зачем украинцы натурализовали бразильца Марлоса? Вчера, как показалось, он совсем не попал в игру…

– Украине, действительно, не хватило наконечника, форварда – такого, каким раньше были Женя Селезнев, Кравец. Марлос проводил первую игру за сборную. Может быть, переволновался? Наверное, немного не на той позиции играл. В "Шахтере" он чаще игру брал на себя, больше атаковал. В итоге КПД у него вчера был не очень высокий. Хотя здорово пробил в первом тайме – мяч попал в ногу хорвату. В его квалификации я не сомневаюсь, он еще пригодится национальной команде. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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