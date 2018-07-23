Игорь Денисов: "Самым сложным матчем в прошлом сезоне стала домашняя игра с "Зенитом"

Полузащитник "Локомотива" Игорь Денисов на встрече с болельщиками поблагодарил их за поддержку и выразил надежду, что в новом сезоне их станет еще больше.

– Какая игра была для вас самой сложной в прошлом сезоне?

– Для меня все матчи были очень тяжелые, потому что я всегда хочу победить. Так же, как и партнеры. Но самой запоминающейся стала игра с "Зенитом", после которой мы стали чемпионами. Хотел бы поблагодарить всех болельщиков за поддержку. В том сезоне она была фантастической. Но то, что мы сделали – уже прошлое. Надо двигаться дальше и мы очень хотим, чтобы вас становилось все больше. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)​