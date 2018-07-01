Игорь Чугайнов: "Роналду, провожая Кавани, просто хотел, чтоб поскорее возобновился матч"

Экс-защитник сборной России Игорь Чугайнов в интервью "СЭ" рассказал, почему сборная Португалии уступила Уругваю (1:2) в матче 1/8 финала чемпионата мира-2018. Также он оценил игру форварда Криштиану Роналду.
- Победил сильнейший?
- Да, все закономерно. Хотя второй тайм португальцы провели активно, голевых моментов создать толком не удалось. Перед своими воротами уругвайцы действовали вязко, организованно, внимательно. Их прагматизм в атаке тоже достоин уважения. Что ж, мы лишний раз убедились: футбол – игра командная. Французы выключили Месси, уругвайцы – Криштиану Роналду, и все. Других козырей у Аргентины и Португалии не нашлось.
- Криштиану Роналду совсем не впечатлил?
- Его хорошо изучили и ничего не позволили сделать. Он и фланги менял, и в глубину опускался – бесполезно. Едва получал мяч – тут же накрывали.
- Когда травмировался Кавани, Криштиану Роналду подставил ему плечо и помог уйти с поля.
- С одной стороны, поступил благородно. А с другой – просто хотел, чтоб поскорее возобновился матч. Ведь португальцы проигрывали. (Александр КРУЖКОВ)
- Сборная Португалии (футбол)
- Сборная Аргентины (Футбол)
- Криштиану Роналду
- Игорь Чугайнов
- Сборная Уругвая (футбол)