Игорь Чугайнов: "Роналду, провожая Кавани, просто хотел, чтоб поскорее возобновился матч"

Экс-защитник сборной России Игорь Чугайнов в интервью "СЭ" рассказал, почему сборная Португалии уступила Уругваю (1:2) в матче 1/8 финала чемпионата мира-2018. Также он оценил игру форварда Криштиану Роналду.

- Победил сильнейший?

- Да, все закономерно. Хотя второй тайм португальцы провели активно, голевых моментов создать толком не удалось. Перед своими воротами уругвайцы действовали вязко, организованно, внимательно. Их прагматизм в атаке тоже достоин уважения. Что ж, мы лишний раз убедились: футбол – игра командная. Французы выключили Месси, уругвайцы – Криштиану Роналду, и все. Других козырей у Аргентины и Португалии не нашлось.

- Криштиану Роналду совсем не впечатлил?

- Его хорошо изучили и ничего не позволили сделать. Он и фланги менял, и в глубину опускался – бесполезно. Едва получал мяч – тут же накрывали.

- Когда травмировался Кавани, Криштиану Роналду подставил ему плечо и помог уйти с поля.

- С одной стороны, поступил благородно. А с другой – просто хотел, чтоб поскорее возобновился матч. Ведь португальцы проигрывали. (Александр КРУЖКОВ)

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