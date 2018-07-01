Игорь Чугайнов: "Испания - фаворит ЧМ-2018, но России можно цепляться"

Экс-защитник сборной России Игорь Чугайнов в интервью "СЭ" отметил, что считает сборную Испании фаворитом чемпионата мира-2018. Несмотря на это, по его словам, Россия может иметь шансы на успех в случае правильной организации игры.

- После первого тура главным претендентом на победу вы назвали Испанию…

- От слов своих не отказываюсь. Испания – фаворит чемпионата. Как и Франция. Не стоит сбрасывать со счетов и Хорватию. Аргентину 3:0 случайно не обыграешь.

- Значит, в Россию не верите?

- Даже если есть один шанс из тысячи, за него надо цепляться. Конечно, в индивидуальном мастерстве мы уступаем испанцам. Но можем добиться успеха благодаря командным взаимодействиям. Нужно брать пример с Уругвая!

- Это вы о чем?

- О принципах игры в обороне. Строго, собранно, внимательно. Никакой паники. Хотя португальцы во втором тайме прижали их к воротам. Вот и мы в защите должны действовать очень организованно. (Александр КРУЖКОВ)

Испания – Россия: чемпионат мира по футболу, 1 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/8 финала – начало в 17.00 (время московское)

Полная версия интервью Игоря Чугайнова