Игорь Чугайнов: "Даже Кавани не спасет Уругвай в четвертьфинале"

Бывший защитник сборной России Игорь Чугайнов в интервью "СЭ" отметил, что не верит в успех Уругвая на чемпионате мира-2018. По его словам, уругвайцы проиграют франузам в четвертьфинале даже со здоровым Эдинсоном Кавани.

- На кого ставите в четвертьфинале?

- На Францию. Отсутствие Кавани снижает атакующий потенциал Уругвая раза в два. Да, остается Суарес, который с Португалией сыграл прекрасно, отдал голевую. Но он более зависимый форвард. В том числе от Кавани. Когда тот покинул поле, игра Суареса сразу потускнела.

- Ну а если Кавани к матчу с Францией оклемается?

- Думаю, и он Уругвай не спасет. У французов много классных исполнителей, которые в одиночку могут решить судьбу матча. Их тяжело "прочитать". Да и вообще команда сбалансированная, без слабых мест.

- А Уругвай?

- Мне очень нравится, как он действует в обороне. Грамотно, самоотверженно, четко работает подстраховка. Центральные защитники Годин и Хименес снимают все вверху. Крайние – Лаксальт и Касерес тоже надежны. Такой вольницы Мбаппе, как аргентинцы, точно не дадут. С Португалией Уругвай допустил всего один прокол – когда после подачи в штрафную не уследили за Пепе, и тот сравнял счет. (Александр КРУЖКОВ)

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