Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин во время финального операционного визита на стадион на Крестовском острове рассказал о состоянии газона и планах правительства города на футбольную арену. По его словам, до конца февраля сооружение будет передано в концессию "Зениту".
– На стадионе сейчас постелен новый газон. Все технические регламентные мероприятия будут проводиться в течение футбольного сезона 2018 года, чтобы он в хорошем рабочем состоянии был подготовлен к чемпионату мира, – сказал Албин. – Скорее всего, к началу турнира еще одна смена газона не потребуется.
Отдельное спасибо агрономам и специалистам футбольного клуба "Зенит" за бережное и внимательное отношение к спортивному объекту. По решению правительства города до конца февраля стадион "Санкт-Петербург" будет передан в концессию "Зениту". (Егор БЫЧКОВ)
Напомним, что чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт–Петербурге, Сочи, Казани, Ростове-на-Дону, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске и Екатеринбурге.
SpaMan
сказал бы прямо «подарен Зениту»
18:49
shpasic
да ладно, реконструкция Лужников по сравнению с Баклан-Ареной - это цветочки))
13:40
lihddt
Стадион строился из городского бюджета на городские деньги а другие стадионы из федерального так что насчёт кражи денег в своём глазу бревна не видит
13:14
Петя
Ну прямо Остап Бендер, передал в концессию! Миллиарды украли и хоть бы что!
13:07
bvp
Конгениально.
12:56
Wild Ash
ИГОРЬ АЛБИН: "СТАДИОН "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" БУДЕТ ПЕРЕДАН В КОНЦЕССИЮ "ЗЕНИТУ" вместе с питерскими бакланами?
12:23