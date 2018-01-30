Игорь Албин: "Стадион "Санкт-Петербург" будет передан в концессию "Зениту"

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин во время финального операционного визита на стадион на Крестовском острове рассказал о состоянии газона и планах правительства города на футбольную арену. По его словам, до конца февраля сооружение будет передано в концессию "Зениту".

– На стадионе сейчас постелен новый газон. Все технические регламентные мероприятия будут проводиться в течение футбольного сезона 2018 года, чтобы он в хорошем рабочем состоянии был подготовлен к чемпионату мира, – сказал Албин. – Скорее всего, к началу турнира еще одна смена газона не потребуется.

Отдельное спасибо агрономам и специалистам футбольного клуба "Зенит" за бережное и внимательное отношение к спортивному объекту. По решению правительства города до конца февраля стадион "Санкт-Петербург" будет передан в концессию "Зениту". (Егор БЫЧКОВ)

Напомним, что чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт–Петербурге, Сочи, Казани, Ростове-на-Дону, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске и Екатеринбурге.