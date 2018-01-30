Игорь Албин: "Испытание новых станций метро будет проведено 29 апреля"

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин во время финального операционного визита на Крестовском острове ответил на вопросы о выкатном поле, медиацентре и новых станциях метрополитена. По его словам, новый медианцентр на арене будет смонтирован до конца февраля.

– На внешнем периметре выкатного поля уже закончены работы по демонтажу медиацентра, в скором времени будет проведен пробный выкат, – сказал Албин. – Проблем возникнуть не должно, но его организация зависит от погодных условий и решения технических специалистов. По предварительному графику это произойдет в апреле. Также до конца февраля в соответствии с проектом будет смонтирован новый медиацентр.

Сметная стоимость двух станций метро – "Новокрестовская" и "Беговая", – и перегонного туннеля, которые относятся непосредственно к чемпионату мира, превышает 30 миллиардов рублей. Порядка 12 миллиардов – это помощь федерального бюджета в создании транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.

На Крестовском острове также будет построен временный объект – пешеходный мост, он соединит станцию метро "Новокрестовская" и зону стадиона. Все объекты планируются к вводу до конца апреля. 29 апреля будет проведено испытание обеих станций с пассажирами и болельщиками перед матчем "Зенит" – ЦСКА. (Егор БЫЧКОВ)