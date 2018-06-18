13:34 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Игорь Акинфеев: "Выделять у Египта кого-то неправильно. Там есть футболисты и кроме Салаха"


Вратарь сборной России Игорь Акинфеев высказался насчет силы команды Египта, против которой сыграет в матче группового турнира чемпионата мира.

– Салах? В первую очередь буду говорить о своей команде. Прекрасно понимаем, что с той стороне не манекены будут против нас играть. И выделять кого-то неправильно, потому что, кроме Салаха, есть еще 22 футболиста. Все будет решаться на поле, – сказал Акинфеев на пресс-конференции.

Матч Россия – Египет состоится в Санкт-Петербурге во вторник. Игра начнется в 21.00 по московскому времени.

Россия – Египет: чемпионат мира по футболу, 19 июня 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 21.00 (время московское)

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