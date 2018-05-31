Игорь Акинфеев: "То, что нет травм, большой плюс для нас"

Голкипер сборной России Игорь Акинфеев заявил, что главный тренер команды Станислав Черчесов не был зол в раздевалке после товарищеского матча с командой Австрии. Акинфеев отметил, что положительный исход – это отсутствие травм.

- Тренер был зол в раздевалке?

- Нет, все прошло спокойно. Обычный разговор. Разбора никакого не было. Будет позже.

- Хоть что-то есть положительное сегодня?

- То, что нет травм. Это большой плюс для нас. (Дмитрий СИМОНОВ)

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