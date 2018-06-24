14:17 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Игорь Акинфеев: "То, что касается темы допинга, – это глупо"


Вратарь сборной России  Игорь Акинфеев отметил, что команду вдохновляет поддержка болельщиков на чемпионате мира. Он не понимает тех, кто считает, будто сборная России могла прибавить только за счет допинга.

– То, что касается темы допинга, – это глупо. Потому что сборную уже раз шесть проверяли перед чемпионатом мира, и в каждой игре берутся допинг-пробы после матча у двух футболистов. Поэтому опять не угадали люди, – цитирует сайт НТВ Акинфеева. – Я думаю, что дело, понятно, в главном тренере. Он ставит какие-то цели, задачи, ставит игру, ставит модель игры. Ну, в большей степени, то, что я рассказал, это раскрепостились, и болельщики нас гонят. Потому что, действительно, играть на 80-тысячных "Лужниках", 80 тысяч в Питере, я думаю, что это кайф, драйв, я не знаю, как это назвать. Действительно, оно вот как окрыляет.

Уругвай - Россия

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