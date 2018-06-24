14:34 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Игорь Акинфеев: "Сборная Уругвая - такие бычки, все толкаются, бьются, хорошая команда"


Вратарь сборной России  Игорь Акинфеев отметил, что команда уже изучила предстоящего соперника на чемпионате мира – сборную Уругвая. По его словам, южноамериканцы представляют собой сильного противника.

– Хорошо ли изучили Уругвай? Да. Те игры, которые я смотрел, у них стандартные положения, такие бычки, все выпрыгивают, толкаются, бьются, то есть хорошая команда, – цитирует сайт НТВ Акинфеева. – Я говорю, что нам остается только биться.

Уругвай - Россия

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http://www.ntv.ru/novosti/2037900/

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