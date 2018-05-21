Игорь Акинфеев: "Россия может выстрелить на чемпионате мира"

Вратарь ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев отметил, что национальная команда способна добиться результата на чемпионате мира. По его словам, для этого необходимо желание каждого игрока.

– Отличаются ли эмоции от предыдущих крупных турниров? Думаю, нет. И мне, и ребятам хочется хорошо выступить дома. Это главная цель. Если у каждого из нас в голове будет сидеть эта мысль, мы сможем выстрелить, – цитирует Акинфеева "Чемпионат".

– Нет ощущения, что в этот созыв сборной – без Березуцких, без ряда травмированных исполнителей – люди не очень верят?

– Я всегда говорил: приходя на балет или в кино, ты хочешь видеть качественную картинку, убедительную игру актёров. Так и в футболе. Люди вправе требовать, чтобы сборная играла хорошо, и мы прекрасно это осознаём. Я никогда от ответственности не уходил и называю вещи своими именами: если провели хороший матч, он хороший, если плохой отрезок – он плохой. Последние результаты, конечно, были ужасными, поэтому люди могут что-то говорить, даже посмеиваться. Значит, заслужили. Но, опять же, вы прекрасно понимаете: хорошим для всех не будешь – будь ты хоть президентом, хоть кем. Рано или поздно всё равно станешь плохим. Наша задача – сделать так, чтобы люди подхватили позитивную эмоциональную волну и поверили в команду. А для этого нужно показать хороший футбол.

– Выход из группы можно будет назвать достижением для нынешней сборной?

– Можно рассказывать о четвертьфинале, полуфинале, финале. Но для меня во главе угла будет стоять качественная игра. Будет игра – придет и результат.

Все о чемпионате мира – здесь // Все о сборной России //

Чемпионат мира-2018 в России: как купить билеты и попасть на матчи