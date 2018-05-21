Игорь Акинфеев: "Россия может выстрелить на чемпионате мира"

Вратарь ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев отметил, что национальная команда способна добиться результата на чемпионате мира. По его словам, для этого необходимо желание каждого игрока.
– Отличаются ли эмоции от предыдущих крупных турниров? Думаю, нет. И мне, и ребятам хочется хорошо выступить дома. Это главная цель. Если у каждого из нас в голове будет сидеть эта мысль, мы сможем выстрелить, – цитирует Акинфеева "Чемпионат".
– Нет ощущения, что в этот созыв сборной – без Березуцких, без ряда травмированных исполнителей – люди не очень верят?
– Я всегда говорил: приходя на балет или в кино, ты хочешь видеть качественную картинку, убедительную игру актёров. Так и в футболе. Люди вправе требовать, чтобы сборная играла хорошо, и мы прекрасно это осознаём. Я никогда от ответственности не уходил и называю вещи своими именами: если провели хороший матч, он хороший, если плохой отрезок – он плохой. Последние результаты, конечно, были ужасными, поэтому люди могут что-то говорить, даже посмеиваться. Значит, заслужили. Но, опять же, вы прекрасно понимаете: хорошим для всех не будешь – будь ты хоть президентом, хоть кем. Рано или поздно всё равно станешь плохим. Наша задача – сделать так, чтобы люди подхватили позитивную эмоциональную волну и поверили в команду. А для этого нужно показать хороший футбол.
– Выход из группы можно будет назвать достижением для нынешней сборной?
– Можно рассказывать о четвертьфинале, полуфинале, финале. Но для меня во главе угла будет стоять качественная игра. Будет игра – придет и результат.
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Дополнительная информация
https://www.championat.com/football/article-3438415-intervju-s-igorem-akinfeevym-o-cska-goncharenko-berezuckih-i-ignasheviche.html
suomi257
ха ха ха....а может и нет.....у вас всегда так!!!
13:33