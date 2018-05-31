Игорь Акинфеев: "Результат портит настроение хоть в дворовом футболе, хоть в товарищеских матчах"

Голкипер сборной России Игорь Акинфеев прокомментировал поражение от команды Австрии в товарищеском матче (0:1). По мнению Акинфеева, его партнерам надо прибавлять.

- Такие матчи портят настроение или дают пищу для размышлений и работы над ошибками?

- Матчи не портят. Портит результат. Когда он не положительный, это всегда портит настроение. Будь это хоть дворовый футбол, хоть товарищеские матчи, хоть игры на самом высшем уровне. Нам надо лучше играть. Надо выигрывать. Тогда и появится какой-то позитив. Надо показывать хорошую игру!!!

- Как вы видели эпизод с пропущенным мячом из ворот?

- Так же, как и вы видели его с трибуны. Мы разбирали действия австрийцев. Знали, что они играют именно так - проход по флангу, прострел в свободные зоны. К сожалению, не смогли предотвратить - хотя знали, как они играют. Но я не буду ни на кого там ссылаться, ошибки - не ошибки. Просто мы потерпели поражение. (Дмитрий СИМОНОВ)

Все о чемпионате мира-2018 по футболу: календарь турнира, города и матчи //

Как попасть на чемпионат мира-2018: где купить билеты