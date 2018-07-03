Игорь Акинфеев: "Пенальти перед Испанией не тренировали"

Голкипер сборной России и ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, что ему гораздо сложнее наблюдать за тем, как партнеры по команды исполняют пенальти, чем отбивать 11-метровые самому. В матче 1/8 финала чемпионата мира-2018 обыграла в серии пенальти Испанию со счетом 4:3. Решающий удар Акинфеев отразил ногой.

– В эмоциональном плане сложнее отбивать самому или смотреть, как бьют партнеры?

– Конечно, второе. Ребятам было не проще, чем мне, все видели в воротах огромного Де Хеа. Черышев и Головин пробили по центру с закрытыми глазами, не стали мудрить, и добавили уверенности.

– Вы серию пенальти заранее не тренировали?

– Нет. Потому что надеялись победить в основное время (улыбается). Хотя изучали, кто из испанцев куда бьет. И те удары, которые я отразил, испанцы пробили именно так, как я думал. (Филипп ПАПЕНКОВ, Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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