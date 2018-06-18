Игорь Акинфеев: "Ничто не помешает красивому футболу в матче Россия - Египет"

Вратарь и капитан сборной России Игорь Акинфеев ожидает красивого футбола от матча группового этапа чемпионата мира против команды Египта. По его словам, команда подходит к игре в хорошем настроении.

- Настроение хорошее. Думаю, ничего не должно мешать хорошему, красивому футболу, - сказал 32-летний голкипер на пресс-конференции.

Россия – Египет: чемпионат мира по футболу, 19 июня 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 21.00 (время московское)



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