13:24 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Игорь Акинфеев: "Ничто не помешает красивому футболу в матче Россия - Египет"


Вратарь и капитан сборной России Игорь Акинфеев ожидает красивого футбола от матча группового этапа чемпионата мира против команды Египта. По его словам, команда подходит к игре в хорошем настроении.

- Настроение хорошее. Думаю, ничего не должно мешать хорошему, красивому футболу, - сказал 32-летний голкипер на пресс-конференции.

Россия - Египет

Россия – Египет: чемпионат мира по футболу, 19 июня 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 21.00 (время московское)

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. Россия - Египет
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