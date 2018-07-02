Игорь Акинфеев: "Нельзя останавливаться на матче с Испанией"

Вратарь сборной России Игорь Акинфеев - о матче против Испании (1:1, по пенальти - 4:3) в 1/8 финала ЧМ-2018.

- Всегда все только начинается. Нельзя оглядываться назад, нельзя смотреть вперед, - сказал вратарь в интервью пресс-службе РФС. - Нужно жить только сегодняшним днем. Это праздник для всей страны. До чемпионата мира мы говорили, что мы должны объединится. Думаю, что мы это сделали. Нельзя на этом останавливаться. Если остановишься, то ничего хорошего не будет.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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Россия - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское)