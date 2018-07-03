Игорь Акинфеев: "Хорватов не видел, футбол не смотрю"

Голкипер сборной России и ЦСКА Игорь Акинфеев признался, что не видел в деле следующего соперника. Россия сыграет в четвертьфинале чемпионата мира-2018 с Хорватией . Хорваты, как и россияне, выиграли свой матч 1/8 финала у Дании в серии пенальти.

– А как вам действия вратарей в матче Дания – Хорватия?

– Честно говоря, футбол не смотрю. Слежу только за своей командой. Кое-что, конечно, на этом чемпионате видел, но хорватов – нет.

– РФС опубликовал шуточный твит о том, что это Дзюба научил вас отбивать пенальти ногой.

– Ну почему шуточный? Дзюба в воротах в порядке. Он вообще в порядке. (Филипп ПАПЕНКОВ, Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Россия - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское)