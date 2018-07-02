Игорь Акинфеев: "Боженька помогает тем, кто хочет больше"

Вратарь сборной России Игорь Акинфеев - о матче против Испании (1:1, по пенальти - 4:3) в 1/8 финала ЧМ-2018.

- К концу дополнительной 30-минутки уже думал: "блин, давайте уже все это закончим!" Было желание, чтобы все это закончилось, потому что было тяжело. По испанцам было видно, что им тоже тяжело. Хорошо, что играли в Москве. Играли бы где-нибудь в Волгограде или Сочи - все было бы еще хуже, - сказал вратарь в интервью пресс-службе РФС. - Мы терпели, мы хотели. Не скажу, что испанцы не хотели, потому что они практически контролировали ход матча. Но Боженька помогает тем, кто хочет больше, хотя бы чуть-чуть. Слава Богу, что Бог был на нашей стороне.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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Россия - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское)