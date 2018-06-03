Игнатьев считает, что в заявку на ЧМ-2018 надо было включить Ташаева и Чалова

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мнением об окончательной заявке национальной команды на чемпионат мира-2018. Вне "списка 23" оказались Сослан Джанаев, Роман Нойштедтер, Константин Рауш, Александр Ташаев и Федор Чалов.

– Думаю, Черчесов справедливо подошел к выбору состава, – говорит Игнатьев. – Со своей стороны скажу, что взял бы в заявку Ташаева и Чалова, с прицелом на будущее. Не вижу больших перспектив у нашей сборной, выиграть чемпионат мы вряд ли сможем, но выстраивается неплохое будущее. Чалов с Ташаевым могли бы понюхать пороха, присмотрелись бы к тому, каково находиться в составе на крупном турнире и не испортили бы атмосферы в раздевалке.

– Рауш и Нойштедтер справедливо исключены?

– Думаю, да. Те игроки, которые находятся в заявке, на мой взгляд, сильнее, чем Нойштедтер и Рауш.

– То, что Черчесов отказался от Рауша, означает, что он окончательно поставил на Кудряшова как левого защитника?

– А зачем нам столько крайних защитников? Все равно получится, что кому-то сидеть на скамейке. У нас на левом фланге, помимо Жиркова и Кудряшова, есть еще Черышев, и, если бы Рауш поехал, то двое из этих четверых оставались бы вне состава. К тому же, Кудряшов может сыграть и на фланге при игре в 4 защитника, и в центре при игре в 5, что, конечно же, полезно. Думаю, что Черчесов объективно расставил акценты.

– Решение по Джанаеву – верное?

– Я не могу сказать, как Джанаев играет в составе сборной команды, он особо не выступал. В составе есть Лунев и Акинфеев, играющие на постоянной основе, соответственно, выбор стоял между Габуловым и Джанаевым. Черчесов решил взять Габулова, который опытнее в международных матчах, чем Сослан. Это дискуссионный момент, но, думаю, тренерский штаб сделал правильный выбор.

– Не кажется ли вам, что два нападающих в заявке – мало?

– Конечно, нужен третий форвард, но из тех, кого отцепили, не вижу людей, которые могли бы усилить линию атаки. Среди кандидатов не было Полоза, Канунникова, которые постоянно играли, а Ташаев с Чаловым могли бы ехать только в статусе "на перспективу". Впрочем, у Черчесова были возможности детально изучить ситуацию и определиться с выбором. (Иван ТОРОПЦЕВ)

Сборная России продолжает готовиться к домашнему мировому первенству. 5 июня командаСтанислава Черчесова в Москве проведет товарищеский матч против Турции. На домашнем турнире россияне в группе A сыграют с Саудовской Аравией (14 июня, Москва, "Лужники"), Египтом (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара).

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