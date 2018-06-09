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Игнашевич - самый дешевый игрок ЧМ-2018

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Портал Transfermarket опубликовал стоимость составов сборных-участниц чемпионата мира-2018 в России. Самым дешевым игроком турнира является защитник ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич. Его стоимость составляет 25 тысяч евро.

Самыми дорогими игроками чемпионата мира являются аргентинец Лионель Месси и бразилец Неймар, которые оцениваются в 180 миллионов евро.

Самая дорогой состав имеет сборная Франции - 1,08 миллиарда евро.

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