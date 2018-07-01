Игнашевич – рекордсмен! В спорной номинации

Защитник сборной России Сергей Игнашевич стал вторым по возрасту полевым игроком, принявшим участие в матче плей-офф чемпионата мира. Игроку ЦСКА в день матча 1/8 финала с Испанией (1:1, пенальти – 4:3) исполнилось 38 лет и 341 день. Он уступил по возрасту только обладателю первого в истрории "Золотого мяча" Стэнли Мэтьюзу, который провел матч против Уругвая в 39 лет и 145 дней.
Самые возрастные игроки плей-офф чемпионатов мира
|
Дата
|
Игрок
|
Команда
|
Стадия
|
Матч
|
Возраст
|
07.07.1990
|
Питер ШИЛТОН
|
Англия
|
За 3-е место
|
Италия - 1:2
|
40 лет 292 дня
|
11.07.1982
|
Дино ДЗОФФ
|
Италия
|
финал
|
ФРГ - 3:1
|
40 лет 133 дня
|
03.07.2010
|
Дэвид ДЖЕЙМС
|
Англия
|
1/8 финала
|
Германия - 1:4
|
39 лет 330 дней
|
26.06.1954
|
Стэнли МЭТЬЮЗ
|
Англия
|
1/4 финала
|
Уругвай - 2:4
|
39 лет 145 дней
|
01.07.2018
|
Сергей ИГНАШЕВИЧ
|
Россия
|
1/8 финала
|
Испания – 1:1 (пен. – 4:3)
|
38 лет 341 день
|
21.06.2002
|
Дэвид СИМЭН
|
Англия
|
1/8 финала
|
Бразилия - 1:2
|
38 лет 275 дней
|
08.07.2014
|
Марио ЙЕПЕС
|
Колумбия
|
1/4 финала
|
Бразилия - 1:2
|
38 лет 172 дня
|
01.07.1990
|
Роже МИЛЛА
|
Камерун
|
1/4 финала
|
Англия - 2:3 (д.в.)
|
38 лет 42 дня
Зато никто из участников чемпионатов мира не поражал собственные ворота в столь почтенном возрасте. Обладатель предыдущего рекорда – вратарь сборной Гондураса Ноэль Вальядарес, забросил мячи себе за спину в возрасте 37 лет и 43 дней.
Самые возрастные авторы автоголов на ЧМ
|
Дата
|
Игрок
|
Команда
|
Стадия
|
Матч
|
Возраст
|
01.07.2018
|
Сергей ИГНАШЕВИЧ
|
Россия
|
1/8 финала
|
Испания – 1:1 (пен. - 4:3)
|
38 лет 341 день
|
15.06.2014
|
Ноэль ВАЛЬЯДАРЕС
|
Гондурас
|
Гр.турнир
|
Франция – 0:3
|
37 лет 43 дня
|
13.06.1998
|
Андони СУБИСАРЕТТА
|
Испания
|
Гр.турнир
|
Нигерия – 2:3
|
36 лет 223 дня
|
10.06.2006
|
Карлос ГАМАРРА
|
Парагвай
|
Гр.турнир
|
Англия – 0:1
|
35 лет 113 дней
|
05.06.2002
|
Джефф ЭЙГУС
|
США
|
Гр.турнир
|
Португалия – 2:3
|
34 года 34 дня
|
30.06.2014
|
Джозеф ЙОБО
|
Нигерия
|
Гр.турнир
|
Франция – 0:2
|
33 года 297 дней
|
19.06.2018
|
Ахмед ФАТХИ
|
Египет
|
Гр.турнир
|
Россия – 1:3
|
33 года 221 день
|
10.06.1984
|
ЧО КВАН РЕ
|
Корея
|
Гр.турнир
|
Италия – 2:3
|
32 года 83 дня