23:24 1 июля | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Игнашевич – рекордсмен! В спорной номинации


Защитник сборной России Сергей Игнашевич стал вторым по возрасту полевым игроком, принявшим участие в матче плей-офф чемпионата мира. Игроку ЦСКА в день матча 1/8 финала с Испанией (1:1, пенальти – 4:3) исполнилось 38 лет и 341 день. Он уступил по возрасту только обладателю первого в истрории "Золотого мяча" Стэнли Мэтьюзу, который провел матч против Уругвая в 39 лет и 145 дней.

 Самые возрастные игроки плей-офф чемпионатов мира

Дата

Игрок

Команда

Стадия

Матч

Возраст

07.07.1990

Питер ШИЛТОН

Англия

За 3-е место

Италия - 1:2

40 лет 292 дня

11.07.1982

Дино ДЗОФФ

Италия

финал

ФРГ - 3:1

40 лет 133 дня

03.07.2010

Дэвид ДЖЕЙМС

Англия

1/8 финала

Германия - 1:4

39 лет 330 дней

26.06.1954

Стэнли МЭТЬЮЗ

Англия

1/4 финала

Уругвай - 2:4

39 лет 145 дней

01.07.2018

Сергей ИГНАШЕВИЧ

Россия

1/8 финала

Испания – 1:1 (пен. – 4:3)

38 лет 341 день

21.06.2002

Дэвид СИМЭН

Англия

1/8 финала

Бразилия - 1:2

38 лет 275 дней

08.07.2014

Марио ЙЕПЕС

Колумбия

1/4 финала

Бразилия - 1:2

38 лет 172 дня

01.07.1990

Роже МИЛЛА

Камерун

1/4 финала

Англия - 2:3 (д.в.)

38 лет 42 дня

Зато никто из участников чемпионатов мира не поражал собственные ворота в столь почтенном возрасте. Обладатель предыдущего рекорда – вратарь сборной Гондураса Ноэль Вальядарес, забросил мячи себе за спину в возрасте 37 лет и 43 дней.

Самые возрастные авторы автоголов на ЧМ

Дата

Игрок

Команда

Стадия

Матч

Возраст

01.07.2018

Сергей ИГНАШЕВИЧ

Россия

1/8 финала

Испания – 1:1 (пен. - 4:3)

38 лет 341 день

15.06.2014

Ноэль ВАЛЬЯДАРЕС

Гондурас

Гр.турнир

Франция – 0:3

37 лет 43 дня

13.06.1998

Андони СУБИСАРЕТТА

Испания

Гр.турнир

Нигерия – 2:3

36 лет 223 дня

10.06.2006

Карлос ГАМАРРА

Парагвай

Гр.турнир

Англия – 0:1

35 лет 113 дней

05.06.2002

Джефф ЭЙГУС

США

Гр.турнир

Португалия – 2:3

34 года 34 дня

30.06.2014

Джозеф ЙОБО

Нигерия

Гр.турнир

Франция – 0:2

33 года 297 дней

19.06.2018

Ахмед ФАТХИ

Египет

Гр.турнир

Россия – 1:3

33 года 221 день

10.06.1984

ЧО КВАН РЕ

Корея

Гр.турнир

Италия – 2:3

32 года 83 дня

 

Испания - Россия
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