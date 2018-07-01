Игнашевич – рекордсмен! В спорной номинации

Защитник сборной России Сергей Игнашевич стал вторым по возрасту полевым игроком, принявшим участие в матче плей-офф чемпионата мира. Игроку ЦСКА в день матча 1/8 финала с Испанией (1:1, пенальти – 4:3) исполнилось 38 лет и 341 день. Он уступил по возрасту только обладателю первого в истрории "Золотого мяча" Стэнли Мэтьюзу, который провел матч против Уругвая в 39 лет и 145 дней.

Самые возрастные игроки плей-офф чемпионатов мира

Дата Игрок Команда Стадия Матч Возраст 07.07.1990 Питер ШИЛТОН Англия За 3-е место Италия - 1:2 40 лет 292 дня 11.07.1982 Дино ДЗОФФ Италия финал ФРГ - 3:1 40 лет 133 дня 03.07.2010 Дэвид ДЖЕЙМС Англия 1/8 финала Германия - 1:4 39 лет 330 дней 26.06.1954 Стэнли МЭТЬЮЗ Англия 1/4 финала Уругвай - 2:4 39 лет 145 дней 01.07.2018 Сергей ИГНАШЕВИЧ Россия 1/8 финала Испания – 1:1 (пен. – 4:3) 38 лет 341 день 21.06.2002 Дэвид СИМЭН Англия 1/8 финала Бразилия - 1:2 38 лет 275 дней 08.07.2014 Марио ЙЕПЕС Колумбия 1/4 финала Бразилия - 1:2 38 лет 172 дня 01.07.1990 Роже МИЛЛА Камерун 1/4 финала Англия - 2:3 (д.в.) 38 лет 42 дня

Зато никто из участников чемпионатов мира не поражал собственные ворота в столь почтенном возрасте. Обладатель предыдущего рекорда – вратарь сборной Гондураса Ноэль Вальядарес, забросил мячи себе за спину в возрасте 37 лет и 43 дней.

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