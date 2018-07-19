Игнашевич рассказал, как сборной России удалось нейтрализовать Салаха в матче ЧМ-2018

Бывший защитник сборной России Сергей Игнашевич отметил, что национальная команда нейтрализовала форварда Мохамеда Салаха в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира-2018 с командой Египта (3:1) благодаря уверенной игре "один в один" Юрия Жиркова и ограничением подключения его в атаку.

- Еще один суперфорвард, проведший невероятный сезон в английской лиге, противостоял нам в матче с Египтом, - написал Игнашевич в Инстаграме. - Сдержать Салаха позволила уверенная игра "один в один" Юры Жиркова и тактическое задание тренерского штаба, который ограничил подключение Юры в атаку. А после матча, находясь на допинг-контроле, мне удалось пополнить свою коллекцию футболок еще одним отличным трофеем.