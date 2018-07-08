Игнашевич планирует стать тренером

Защитник сборной России и ЦСКА Сергей Игнашевич заявил, что хотел бы стать в дальнейшем стать тренером. После четвертьфинала ЧМ-2018 он объявил о завершении карьеры. Россияне в этом матче уступили хорватам в серии пенальти (2:2, 3:4).

"Это вообще последний турнир и последний матч в моей футбольной карьере. Если бы не чемпионат мира, я думаю, закончил бы пораньше. ЧМ был сильной мотивацией для меня.

Сейчас у меня чувство радости, успокоения. Потому что я заканчиваю на хоршей ноте - играю на чемпионате мира, в четвертьфинале, в отличной команде с отличным тренером. С настоящим тренером и футболистами, которые отдают себя полностью игре. Всякое бывает в футбольной жизни. Но здесь никто не был недоволен - ни в раздевалке, ни на поле. Футболист счастлив, когда тебя окружают ребята, которые полностью выкладываются.

В декабре получаю тренерскую лицензию. Есть желание стать тренером. Хорошим тренером. Пока такие мысли", - заявил Игнашевич в интервью пресс-службе РФС.