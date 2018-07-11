20:08 11 июля | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Игнашевич опубликовал фото с пенсии

Сергей Игнашевич на пенсии.
Сергей Игнашевич на пенсии.

Сергей Игнашевич, завершивший карьеру в сборной России и ЦСКА, в своем Инстаграме опубликовал фотографию, сопровождающуюся подписью "на пенсии". На ней он лежит, вытянув ноги, а рядом с ним находятся обертки от конфет. 

Кроме того, 38-летний экс-защитник наслаждается видом на приземляющиеся самолеты.

Сергей Игнашевич: прощание защитника отечества // 
Сергей Игнашевич. Просто великий // 
Все о чемпионате мира по футболу-2018 

 

Опрос

Как вы оцените выступление сборной России на ЧМ-2018?
голосовать
К комментариям
7
Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/4 финала
Материалы других СМИ