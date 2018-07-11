Игнашевич опубликовал фото с пенсии

Сергей Игнашевич, завершивший карьеру в сборной России и ЦСКА, в своем Инстаграме опубликовал фотографию, сопровождающуюся подписью "на пенсии". На ней он лежит, вытянув ноги, а рядом с ним находятся обертки от конфет.

Кроме того, 38-летний экс-защитник наслаждается видом на приземляющиеся самолеты.

Сергей Игнашевич: прощание защитника отечества //

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