Игнашевич опубликовал фото с пенсии

Сергей Игнашевич, завершивший карьеру в сборной России и ЦСКА, в своем Инстаграме опубликовал фотографию, сопровождающуюся подписью "на пенсии". На ней он лежит, вытянув ноги, а рядом с ним находятся обертки от конфет.
Кроме того, 38-летний экс-защитник наслаждается видом на приземляющиеся самолеты.
Сергей Игнашевич: "На пенсии..." pic.twitter.com/HIZ2RxcHLe– СЭ Футбол ЧМ-2018 (@football_se) 11 июля 2018 г.
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