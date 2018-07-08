Игнашевич объявил о завершении карьеры. Это было трогательно

Защитник сборной России Сергей Игнашевич после четвертьфинала чемпионата мира-2018 против Хорватии (2:2, 3:4 по пен.) объявил о завершении карьеры. Игрок обратился к болельщикам через пресс-службу РФС, а также в своем Инстаграме.

- Сейчас у меня чувство радости, успокоения. Потому что я заканчиваю на хоршей ноте - играю на чемпионате мира, в четвертьфинале, в отличной команде с отличным тренером, - заявил Игнашевич. - С настоящим тренером и футболистами, которые отдают себя полностью игре. Всякое бывает в футбольной жизни. Но здесь никто не был недоволен - ни в раздевалке, ни на поле. Футболист счастлив, когда тебя окружают ребята, которые полностью выкладываются.

Игнашевич провел 127 матчей в составе сборной России. На клубном уровне выступал за "Спартак-Орехово", "Крылья Советов", "Локомотив" и ЦСКА. Провел 707 матчей, большинство из которых - 541 - за армейцев.