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Игнашевич объявил о завершении карьеры

Сергей ИГНАШЕВИЧ. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
Сергей ИГНАШЕВИЧ. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"

Защитник ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич объявил о завершении карьеры. Последний матч 38-летний игрок провел на чемпионате мира-2018 за национальную команду. Россияне в четвертьфинале уступили сборной Хорватии (2:2, пенальти - 3:4).

Игнашевич написал в Инстаграме:

- Вот и все. Очень сложно осознать, что это было... Идет бесконечный поток сообщений в WhatsApp и Инстаграм, и нет возможности сказать каждому Спасибо за теплые слова. Спасибо вам всем!

Я даже представить себе не мог, что закончу свою футбольную карьеру на такой высокой ноте! Я счастлив, что был частью этой команды, этого тренера, и нашей с вами футбольной страны на протяжении почти 20 лет!

Отдельной строкой говорю Спасибо за любовь всем болельщикам ЦСКА! Это была славная охота...
Крепко обнимаю вас.

 

Вот и всё. Очень сложно осознать, что это было... Идёт бесконечный поток сообщений в WhatsApp и Инстаграм, и нет возможности сказать каждому Спасибо за тёплые слова. Спасибо вам всем! Я даже представить себе не мог, что закончу свою футбольную карьеру на такой высокой ноте! Я счастлив, что был частью этой команды, этого тренера, и нашей с вами футбольной страны на протяжении почти 20 лет! Отдельной строкой говорю Спасибо за любовь всем болельщикам ЦСКА! Это была славная охота... Крепко обнимаю вас. Сергей Игнашевич

Публикация от Sergey Ignashevich (@ignashevich4) 7 Июл 2018 в 4:35 PDT

 

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/4 финала
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