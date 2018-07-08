Защитник ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич объявил о завершении карьеры. Последний матч 38-летний игрок провел на чемпионате мира-2018 за национальную команду. Россияне в четвертьфинале уступили сборной Хорватии (2:2, пенальти - 3:4).

Игнашевич написал в Инстаграме:

- Вот и все. Очень сложно осознать, что это было... Идет бесконечный поток сообщений в WhatsApp и Инстаграм, и нет возможности сказать каждому Спасибо за теплые слова. Спасибо вам всем!

Я даже представить себе не мог, что закончу свою футбольную карьеру на такой высокой ноте! Я счастлив, что был частью этой команды, этого тренера, и нашей с вами футбольной страны на протяжении почти 20 лет!

Отдельной строкой говорю Спасибо за любовь всем болельщикам ЦСКА! Это была славная охота...

Крепко обнимаю вас.