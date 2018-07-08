Игнашевич обогнал Мальдини и остановился вровень с Фигу

Защитник ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич после матча с Хорватией (2:2, 3:4 по пен.) объявил о завершении карьеры. 38-летний защитник выступал за сборную с 2002 года и провел в ее составе 127 матчей. На данный он делит 33-е место в списке гвардейцев европейских команд с португальцем Луишем Фигу. Приняв участие в четвертьфинальном матче Игнашевич обогнал по общему числу игр за национальную команду итальянца Паоло Мальдини, испанца Андони Субисаррету, датчанина Денниса Роммедаля и эстонца Энара Яагера. (Кирилл БУРДАКОВ)

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