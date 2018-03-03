ИФАБ разрешил четвертую замену в дополнительное время

Международный совет футбольных ассоциаций (ИФАБ) внес в правила игры поправку, касающуюся возможности производить четвертую замену в дополнительное время. Этот эксперимент так же, как и ВАР (видеоассистентов рефери), проходил на протяжении последних двух лет, и теперь узаконен.

Вопрос об использовании четвертой замены во время чемпионата мира-2018 будет рассмотрен на совете ФИФА 16 марта.

Напомним, четвертая замена была использована сборной Португалии в полуфинале Кубка конфедераций-2017 против Чили.