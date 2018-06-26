Идентифицирован еще один аргентинец, спровоцировавший драку на стадионе в Нижнем Новгороде

Министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич на своей странице в Твиттере назвала еще одного аргентинца, который стал зачинщиком драки между фанатами на матче чемпионата мира-2018 Аргентина – Хорватия​ (0:3). Также она опубликовала видео, снятое на стадионе в Нижнем Новгороде, которое подтверждает ее слова. Ранее уже 24 аргентинца были наказаны за инциденты до и во время игры против хорватов.

"Видео убедительно. Тот, кто провоцирует хорватского гражданина, - Патрисио Эйзенберг. Россия возбудила уголовное дело и отозвала его паспорт болельщика (Fan ID). Мы исключим его с аргентинских стадионов. Мы будем оставаться твердыми с каждым, кто использует насилие, в судах и за их пределами", - написала Буллрич.

El video es contundente. Quien le pega al ciudadano croata es Patricio Eisenberg. #Rusia le inició una causa penal y retiró su #FanID. Nosotros lo excluiremos de los estadios argentinos. Seguiremos firmes con cada uno de los que actúeN con violencia, dentro y fuera de las canchas pic.twitter.com/HwNZgvyIa6 – Patricia Bullrich (@PatoBullrich) 25 июня 2018 г. ​

Матч Хорватии и Аргентины прошел 21 июня. Позднее в интернете появилось видео, на котором видно, как несколько аргентинцев в подтрибунном помещении арены "Нижний Новгород" бьют ногами находящегося на полу хорвата.

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