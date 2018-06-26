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Идентифицирован еще один аргентинец, спровоцировавший драку на стадионе в Нижнем Новгороде


Министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич на своей странице в Твиттере назвала еще одного аргентинца, который стал зачинщиком драки между фанатами на матче чемпионата мира-2018 АргентинаХорватия​ (0:3). Также она опубликовала видео, снятое на стадионе в Нижнем Новгороде, которое подтверждает ее слова. Ранее уже 24 аргентинца были наказаны за инциденты до и во время игры против хорватов.

"Видео убедительно. Тот, кто провоцирует хорватского гражданина, - Патрисио Эйзенберг. Россия возбудила уголовное дело и отозвала его паспорт болельщика (Fan ID). Мы исключим его с аргентинских стадионов. Мы будем оставаться твердыми с каждым, кто использует насилие, в судах и за их пределами", - написала Буллрич.

Матч Хорватии и Аргентины прошел 21 июня. Позднее в интернете появилось видео, на котором видно, как несколько аргентинцев в подтрибунном помещении арены "Нижний Новгород" бьют ногами находящегося на полу хорвата.

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